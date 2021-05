Varese: a Malpensa con 164mila euro nascosti nei bagagli, la metà sequestrati

29 maggio 2021 a

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Oltre 164mila euro sono stati intercettati all'aeroporto di Milano Malpensa nel corso di un'operazione di controllo dei funzionari dell'agenzia Dogane e monopoli e dei militari del gruppo Malpensa della guardia di finanza. L'uomo che aveva nascosto queste somme in contanti nei suoi bagagli da stiva è un passeggero gambiano residente in Spagna, in procinto di partire per Banjul (Gambia) via Bruxelles (Belgio).

Fermato al salone delle partenze Schengen, aveva dichiarato con risposte evasive e sospette di avere con sé soltanto 600 euro. I soldi erano suddivisi all'interno di mazzette di carta chiuse con nastro adesivo, occultate tra gli effetti personali. Le somme non dichiarate sono state sequestrate per metà.