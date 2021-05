Roma: Letta, 'mi sarei stupito se Conte non avesse appoggiato la Raggi'

29 maggio 2021 a

Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Non mi sono sentito tradito" da Conte che a Roma ha appoggiato la Raggi, "ho ritenuto abbastanza naturale, essendoci un sindaco 5 stelle uscente che voleva ricandidarsi, che lui abbia deciso da leader di appogiarla. Mi sarei stupito del contrario". Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24.

"Noi diamo un giudizio non positivo della amministrazione di Roma e per noi è necessario non appoggiare la sindaca uscente", ha aggiunto il segretario del Pd.