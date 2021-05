Triatlon: CdM, Steinhauser terza ad Arzachena

29 maggio 2021 a

Arzachena, 29 mag. -(Adnkronos) - Sventola nuovamente il tricolore sul podio della World Triathlon Cup di Arzachena: Verena Steinhauser (Fiamme Oro), già sul podio lo scorso anno, conquista un prezioso terzo posto nella gara della Costa Smeralda alle spalle della tedesca Marlene Gomez-Islinger e dell'elvetica Julie Derron.

“Grande soddisfazione per questo terzo posto in una località di gara davvero fantastica: dopo il podio dell'anno scorso, sono di nuovo qui – dice dopo aver tagliato il traguardo Verena Steinhauser – Mi sono difesa abbastanza bene nel nuoto, poi è uscita una gara davvero impegnativa, le mie avversarie sono state davvero brave, hanno spinto tantissimo sull'impegnativo tracciato ciclistico e, a tratti, avevamo anche il vento contro. Sono davvero sfinita, ma stracontenta della prova di oggi: faceva caldo, sono solo alla seconda gara di questa stagione dopo il debutto a Yokohama, ma con un risultato così nella gara di casa, il sorriso si vede anche sotto la mascherina. Questa medaglia offre una bella carica di energia, senza dubbio alimenta il sogno olimpico: la strada intrapresa è quella buona, ora bisogna continuare a scalare”.

“Oggi è nuovamente una giornata di gioia per la nostra Federazione: grande prova di Verena Steinhauser, grande prova di squadra – commenta il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – Le ragazze sono andate forte e Verena si è confermata ai vertici del panorama internazionale conquistando un podio che ci fa ben sperare e rispecchia il senso di squadra che stiamo vivendo in questi giorni. Oggi è stata una gara davvero dura, si percepiva dai volti delle ragazze al traguardo – aggiunge Giubilei – è per questo che devo fare un complimento particolare anche alla giovane Carlotta Missaglia, nona al traguardo, a Luisa Iogna-Prat, e all'area tecnica che sta facendo un ottimo lavoro”.