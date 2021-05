Messina: madre e figlia impiccate, Procura sequestra cellulare, abitazione e auto famiglia**

30 maggio 2021 a

a

a

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - La Procura di Patti (Messina), come apprende l'Adnkronos, ha disposto il sequestro dell'appartamento in cui abitavano Maurizio Mollica e la moglie Mariolina Nigrelli, la casalinga di 40 anni, trovata impiccata con la figlia, Alessandra Mollica, di appena 14 anni. Sequestrati anche la sua auto e il cellulare, oltre alla casa di campagna in cui la donna si sarebbe tolta la vita con la figlia.