Milano: assembramento in pizzeria, sanzionati in 25

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Un pizzeria di Buccinasco, in provincia di Milano, sarà chiusa per cinque giorni e il suo titolare, 40 anni, è stato sanzionato per aver contravvenuto alle regole anti-Covid. Nella notte, un maxi assembramento ha costretto i vicini a chiamare i carabinieri di Corsico: intorno alle 2, diverse persone erano accalcate dentro e fuori il locale: i carabinieri ne hanno identificati e sanzionati 25. Erano tutti maggiorenni, tranne una ragazza minorenne.