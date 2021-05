Covid: Palù (Aifa), 'origine non la sapremo mai senza collaborazione Cina'

30 maggio 2021 a

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "Forse la verità sull'origine del Covid19 non la sapremo mai senza la collaborazione dei cinesi. Tutte le ipotesi restano sul tappeto". Lo sostiene il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, a Mezz'ora in più su Rai Tre.

"Ci sono dettagli che ci lasciano sospettosi: uno, che non si sia trovato un ospite intermedio; due, che nel mercato del pesce non si sia trovata traccia di un ospite intermedio; tre, alcune differenze strutturali. Nella proteina S Spike c'è una struttura di amminoacidi che non hanno tutti gli altri coronavirus. Tutto è possibile, solo i cinesi potranno dirci la verità", conclude.