Milano: clochard 32 anni muore precipitando da tetto

30 maggio 2021 a

a

a

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Un clochard di 32 anni è morto cadendo incidentalmente da una struttura abbandonata dove aveva trovato ricovero in via Lombroso 32, a Milano, vicina al mercato ortofrutticolo. L'uomo, di origine marocchina, è stato soccorso nel primo pomeriggio dal 118, che ne ha constatato il decesso per arresto cardiaco. I rilievi sono ancora in corso, ma si escludono suicidi o episodi di violenza. In tasca, l'uomo aveva una tessera della mensa per i poveri.