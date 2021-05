30 maggio 2021 a

Parigi, 30 mag. (Adnkronos) - Alessandro Giannessi ha perso al primo turno a Roland Garros. E' stato battuto al primo turno da Kei Nishikori in 5 set (6-4 6-7 6-3 4-6 6-4). Esordio vincente invece per Fabio Fognini che ha battuto in tre set il francese Gregoire Barrere 6-4 6-1 6-4.