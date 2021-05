Governo: Gelmini, 'non c'è data scadenza'

31 maggio 2021 a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "I Governi non hanno scadenza: questo esecutivo nasce per portare fuori il Paese dall'emergenza sanitaria e da quella economica. Stiamo uscendo dall'incubo della pandemia e c'è ancora molto da fare per mettere in sicurezza le risorse del Next Generation Eu. Fatto questo la politica potrà tornare alla sua fisiologia. Ma è prematuro indicare una data" in riferimento alle prospettive dell'esecutivo. Lo sostiene la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervistata dal 'Corriere della Sera'.