Commiato dalla Spielwarenmesse eG: Ernst Kick e il Dr. Hans-Juergen Richter si dimettono dal Consiglio d'Amministrazione alla fine di giugno

NORIMBERGA, Germania, 31 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Il loro lavoro ha dato, per due decenni, un'impronta innovatrice alla Spielwarenmesse eG: il 30 giugno i membri del Consiglio d'Amministrazione Ernst Kick (Presidenza) e il dottor Hans-Juergen Richter si ritireranno, in conformità allo statuto, dai loro incarichi nell'azienda, il cui cavallo di battaglia è la principale fiera internazionale per il settore dei giocattoli. Entrambi hanno posto, per quasi 20 anni, pietre miliari - sempre con l'obiettivo di un ulteriore sviluppo, orientato al mercato e al futuro, della Spielwarenmesse eG e dei suoi servizi.

Ernst Kick è Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 2002. Durante il suo mandato, il consorzio si è notevolmente sviluppato e, soprattutto, è stata ampliata, in modo significativo, la funzione di leader della Spielwarenmesse. ll principale merito di Kick è stato la riorganizzazione della struttura della fiera, al fine di offrire una panoramica compatta del mercato. Questo aspetto include l'introduzione di nuovi gruppi merceologici orientati alle esigenze e la preparazione, rivolta ai commercianti, di temi speciali sotto forma di superfici espositive per la loro presentazione. Il ToyAward e gli annuali Trends sono dovuti alla sua offensiva innovativa e sono ora componenti rinomati nel settore dei giocattoli. Ernst Kick ha anche lavorato intensamente all'internazionalizzazione in importanti mercati in crescita, professionalizzando la rete mondiale di rappresentanti, fondando filiali e lanciando un programma fieristico estero con propri eventi e partecipazioni a fiere. Solo nella sede di Norimberga, la struttura del personale è cresciuta, sotto la sua gestione, da 16 agli attuali 60 dipendenti.

Il Dr. Hans-Juergen Richter è entrato a far parte della Spielwarenmesse eG, come membro del Consiglio d'Amministrazione, nel 2005 ed è stato principalmente responsabile delle questioni legali e del settore dei soci. L'avvocato aveva già assunto la presidenza della Spielwarenmesse eG ad interim per sei mesi nel 2002, fino all'assunzione dell'incarico da parte di Ernst Kick. Nel 2013, entrambi hanno posto un'altra pietra miliare nella storia dell'azienda: la registrazione del marchio denominativo "Spielwarenmesse" da parte dell'Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi.

L'ultimo anno in carica è andato diversamente dal previsto per Ernst Kick e il dottor Hans-Juergen Richter. "Avremmo voluto salutare personalmente tutti i nostri compagni in affari di lunga data", sottolinea Kick. Invece, la pandemia ha portato sfide molto speciali. Sono stati sviluppati nuovi progetti, la digitalizzazione è stata accelerata. I successori, che provengono dai nostri stessi ranghi, sono già stati significativamente coinvolti in questi processi. Christian Ulrich, Florian Hess e Jens Pflüger assumono la responsabilità della Spielwarenmesse eG il 1° luglio. "Il Dr. Richter ed io siamo fermamente convinti che il nuovo trio del Consiglio d'Amministrazione condurrà la Spielwarenmesse eG verso un futuro di successo, in modo che essa continui a svolgere la sua funzione di motore trainante del settore - perché crediamo ancora nell'utilità e nel mantenimento delle fiere", riassume Ernst Kick.

La Spielwarenmesse eG organizza fiere ed eroga servizi di marketing per il settore del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. La società di Norimberga organizza nella propria città Spielwarenmesse®, rassegna leader a livello mondiale, mentre a Mumbai porta in scena Kids India, e, sempre a Norimberga, Insights-X. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche iniziative a livello industriale e il programma internazionale di fiere World of Toys by Spielwarenmesse eG che porta le aziende alle fiere di settore in Asia e Russia tramite l'organizzazione di collettive. La Spielwarenmesse eG opera mediante i suoi rappresentanti in oltre 90 paesi del mondo. Esistono inoltre varie affiliate responsabili dei rispettivi mercati: la Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. per la Repubblica Popolare Cinese e la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l'India. La cooperativa detiene una partecipazione qualificata a Grand Expo, la società organizzatrice di Kids Russia a Mosca. L'affiliata Die roten Reiter GmbH con sede a Norimberga opera in qualità di agenzia di comunicazione per l'industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo aziendale completo della Spielwarenmesse eG è disponibile in Internet all'indirizzo www.spielwarenmesse-eg.com.

