Bankitalia: Visco, ‘con Covid +100 mln persone in povertà estrema'**

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - ‘Dopo 20 anni percentuale in aumento, sono il 10% popolazione' Roma, 31 mag. - Per le gravissime ripercussioni economiche della crisi aperta dal coronavirus "si stima che sia tornato a salire, per la prima volta in oltre 20 anni, il numero delle persone che nel mondo versano in povertà estrema, pari oggi, secondo la Banca mondiale, a circa il 10 per cento della popolazione, con un incremento di oltre 100 milioni nell'ultimo anno". Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in apertura delle Considerazioni finali sul 2020.