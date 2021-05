Scuola: Azzolina, 'Sasso non riferisce il vero, taccia e chieda scusa'

31 maggio 2021 a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il Sottosegretario non riferisce il vero". Con queste parole l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina rispondendo all'Adnkronos liquida le accuse del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso relativamente alla vicenda innescata da Simon Levis Sullam, il docente dell'università Ca' Foscari che ha postato una foto dei libri di Giorgia Meloni a testa in giù, e che secondo l'esponente della Lega avrebbe avuto un presunto legame con il ministero dell'Istruzione in quanto sarebbe stato chiamato a gennaio scorso dall'Azzolina come esperto e componente della commissione incaricata di rivedere la didattica della storia per le scuole.

L'ex ministra rimanda al commento della vicenda in un post su Facebook ed afferma: "Ennesima polemica inventata dal sottosegretario Sasso. Mi accusa di aver portato al Ministero dell'istruzione, con un incarico da consulente e come componente della commissione sulla Storia, il docente che ha postato una foto dei libri di Giorgia Meloni a testa in giù. Non condivido quel comportamento, ma la questione è un'altra ed è molto semplice: non ho mai conferito alcun incarico da consulente, come asserisce il Sottosegretario amante di Dante, o meglio, di Topolino, né formalizzato alcun decreto istitutivo della commissione ministeriale sulla Storia, ufficialmente istituita invece solo pochi giorni fa".