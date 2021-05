Calabria: Miccoli, 'Provenzano ha lavorato per allargare coalizione, no attacchi'

31 maggio 2021 a

a

a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Incredibili gli attacchi di pezzi del Partito Democratico al vicesegretario Giuseppe Provenzano, che ha lavorato costantemente, a partire da Cosenza, per allargare il perimetro della coalizione di forze progressiste per dare alla Calabria un governo regionale credibile, forte e all'altezza delle aspettative dei cittadini calabresi. Tutto il Partito, come detto più volte, ha lavorato e deve lavorare per questo obiettivo". Così Marco Miccoli commissario della Federazione Pd di Cosenza.