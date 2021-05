Lombardia: a Grassobbio dal 7 al 9 giugno sport e musica per ripartire dopo il Covid

31 maggio 2021 a

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - Spettacolo e sport, calciatori e cantanti, youtuber e artisti. Parola d'ordine fare gioco di squadra nel nome della solidarietà, per favorire la ripartenza post-covid, in una delle zone d'Italia maggiormente colpite dalla pandemia. E' l'obiettivo della manifestazione della neonata associazione New Dreams, che questa mattina a Palazzo Pirelli ha presentato il suo evento ufficiale, patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia, che si terrà dal 7 al 9 giugno a Grassobbio (Bergamo), per sostenere due eventi solidali attraverso altrettante raccolte fondi per la fondazione Cesvi di Bergamo e per l'ospedale Papa Giovanni XXIII°.

"Potere presentare oggi i protagonisti di questa iniziativa -spiega il consigliere segretario dell'ufficio di presidenza, Giovanni Malanchini- è per me motivo particolare di orgoglio, specialmente in questa fase che chiamiamo ripartenza, ed è un onore poterlo fare da un luogo simbolo come Regione Lombardia, che ha saputo dimostrare di non lasciarsi abbattere da una tragedia immane come quella del Covid e che ha saputo reagire a qualcosa di sconosciuto che ci aveva travolto come uno tsunami. A voi il nostro grazie per tutto quello che vorrete e saprete fare a favore della comunità bergamasca. Un pensiero in particolare a tutti i sindaci come quello di Grassobbio che hanno dato una prova di sé esemplare nel momento in cui la loro gente più aveva bisogno di aiuto, materiale e morale".