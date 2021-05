Milano: sorpreso in treno con 82 grammi di hashish, arrestato baby spacciatore

31 maggio 2021 a

Milano, 31 mag.(Adnkronos) - E' stato individuato e bloccato a bordo di un treno, mentre spacciava droga. E' accaduto lo scorso sabato a un minorenne di origine ecuadoregna, arrestato per spaccio. Gli agenti della Polfer di Milano, in servizio in borghese, lo hanno notato alla stazione di Lodi, quando è salito a bordo di un treno diretto a Piacenza. Poco dopo, il ragazzo è stato avvicinato da alcuni giovani che gli hanno chiesto della sostanza stupefacente.

Fermato e controllato, gli agenti lo hanno trovato in possesso di un panetto con 82 grammi di hashish nascosto negli slip e un bilancino di precisione nella borsa oltre a 175 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio. Attività confermata anche da un esame dello smartphone nel quale erano presenti diverse chat con potenziali acquirenti. Il ragazzo, sentito il pm, è stato trasferito in un istituto minorile.