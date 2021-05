Fisco: Letta, 'dote ai 18enni risarcimento per giovani per sacrifici da Covid'

31 maggio 2021 a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Io lo so che tanti ricchi lo fanno per conto loro, aiutare e sostenere giovani finanziando borse di studio" ma con la proposta Pd "si raggiungono tutti quelli che hanno un Isee sotto una certa soglia e tutti coloro che non avranno una borsa di studio da fondazioni". Lo dice Enrico Letta a Radio Immagina. "Noi dobbiamo dare ai giovani un risarcimento per i sacrifici" durante la pandemia "e dirgli che sono il centro della nostra società".

Nello specifico della dote ai 18enni, Letta spiega che è vincolata ad alcuni parametri e non è un'elargizione a pioggia ma può servire per gli studi, per avviare un'attività o per la casa. "La dote ai 18enni non è un'elargizione così, ma è molto vincolata".