Taobuk Festival: Paul Auster, Emmanuel Carrère e David Grossman fra i protagonisti del gala

Taormina (Messina), 31 mag. - (Adnkronos) - È conto alla rovescia per uno dei momenti più attesi di Taobuk - Taormina Book Festival 2021, in programma in presenza dal 17 al 21 giugno: l'appuntamento con la serata del Taobuk Gala è per sabato 19 giugno, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, sul filo rosso di una suggestione tematica - "Metamorfosi. Tutto muta" - individuata come filo rosso di questa edizione della kermesse.

Sarà una straordinaria vetrina nella quale si alterneranno grandissimi artisti e alcuni fra i nomi più noti della letteratura mondiale: a cominciare dai vincitori dei prestigiosi Taobuk Awards for Literary Excellence, riconoscimenti all'eccellenza nel campo della letteratura assegnati agli scrittori Emmanuel Carrère e David Grossman, autori che sanno confrontarsi con passione fra vita e letteratura e costruire, con le parole, con i loro personaggi e le loro storie, sinapsi empatiche e 'ponti' narrativi con i lettori di qualsiasi latitudine. Due scrittori che sanno mettere a fuoco stati d'animo, luoghi e accadimenti con la precisione di un reporter, spaziando con il loro sguardo senza confini, e facendo, di quello sguardo, letteratura.

Taobuk Gala terrà fede al paradigma del Festival incrociando parole e musica su un unico palcoscenico, a ritmo serrato, attraverso la partecipazione di rappresentanti d'eccezione del mondo dell'arte, dello spettacolo e della società civile, accanto ai grandi autori. Ci saranno così, tutti insigniti del Taobuk Award 2021, gli attori Claudia Gerini e Antonio Albanese, due volti fra i più popolari della scena contemporanea italiana, diretti dai maggiori registi del nostro tempo e capaci di spaziare dal cinema alla televisione al teatro, di toccare corde comiche e brillanti ma anche di esprimersi in ruoli di emozionante intensità.