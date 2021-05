Taobuk Festival: Paul Auster, Emmanuel Carrère e David Grossman fra i protagonisti del gala (3)

31 maggio 2021 a

(Messina) - A seguire è in programma la premiazione del contest TaoTIM ai vincitori delle tre categorie di concorso, ‘scrittura creativa', ‘foto' e ‘video': sarà Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer Tim, a consegnare i riconoscimenti.

Taobuk Gala sarà condotto dal giornalista del Tg1-Rai Alessio Zucchini con Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Taobuk Festival. Daranno il proprio contributo al format, ideato da Antonella Ferrara, gli autori Paola Miletic e Valerio Callieri, per la regia di Luca Alcini. Promossa con la Media Partnership Rai, la Serata di Gala 2021 andrà in onda su Rai 3 domenica 4 luglio in seconda serata. Il pubblico di Rai3 potrà gustare una preziosa aggiunta: nell'agorà del Teatro Antico si affaccerà, in collegamento digitale da New York, uno scrittore cult del nostro tempo: lo statunitense Paul Auster, che alla storia della letteratura ha consegnato pagine immortali sul senso di trasformazione e cambiamento impresso ai suoi personaggi.