Calabria: Letta, 'confermo fiducia in Nicola Irto'

31 maggio 2021 a

a

a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Voglio confermare la fiducia nei confronti di Nicola Irto. Giovedì Francesco Boccia sarà in Calabria per discutere e arrivare a una decisione, non si può andare oltre questa settimana". Lo dice Enrico Letta a Radio Immagina.

"Oggi la Calabria è una terra martoriata che ha un governatore che non la rappresenta come dovrebbe essere rappresentata. Noi abbiamo la volontà di dare alla Calabria un futuro che sia diverso da quello che le sta dando Spirli'. Lo faremo con un rinnovamento, anche dei gruppi dirigenti".