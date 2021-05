Le benefiche proprietà del CBD nei prodotti Eusphera

31 maggio 2021 a

(Roma 31 maggio 2021) - Negli ultimi tempi si sente sempre più parlare di prodotti a base di CBD e di aziende come Eusphera, leader italiano di vendita e produzione di oli, creme ed integratori a base di cannabidiolo. Se da un lato c'è ancora molta confusione a riguardo, dall'altro è bene fare chiarezza sulla differenza tra CDB e THC. Sono sostanze che, pur provenendo dalla stessa specie di piante, hanno effetti molto diversi tra loro ed è per questo che anche la legislazione sul loro utilizzo e sul loro commercio è differente. Scopriamo insieme la storia e gli effetti del CBD e come questo venga impiegato nei prodotti di cura e bellezza.

Gli effetti del CBD, il cannabidiolo estratto dalla canapa

Il THC, conosciuto anche con il nome di tetraidrocannabinolo, è una sostanza che viene ricavata dalla Cannabis sativa, la sua composizione chimica agisce a livello psichico e provoca le note sensazioni di sballo e alterazione degli stati d'animo. Il CDB, molecola estratta dalla pianta canapa, ha invece solo effetti benefici provati scientificamente. È proprio questa la base dei prodotti studiati per creare soluzioni innovative e naturali da parte di Eusphera. Il fine di questa azienda pioniera in Europa è quello di migliorare la salute e il benessere sfruttando, appunto, le proprietà intrinseche del CBD.

Proprietà ansiolitiche ed energizzanti del CBD

Studi accurati su questa molecola hanno rilevato che il CBD è un vero toccasana per quel che concerne la salute psico-fisica dell'essere umano. È risaputo che dalle piante abbiamo sempre avuto un aiuto sostanziale per alcuni disturbi come ad esempio i dolori muscolari, l'insonnia e l'artrite. Ma non solo: questo cannabidiolo è noto per mitigare tutta la sfera di sintomi riconducibili a disturbi d'ansia e post traumatici. Il potere calmante del CBD, le sue funzioni analgesiche ed anti-infiammatorie vengono utilizzati per alleviare i dolori ed è alla base di integratori che hanno funzione energizzante e antiossidante.

La continua ricerca dei benefici del CBD

Si tratta, dunque, di un'ottima alternativa ai farmaci prodotti sinteticamente in laboratorio. Il mondo vegetale ci offre un aiuto per patologie per così dire dei nostri anni, che affliggono non solo il corpo ma anche la psiche. E se è vero che il CBD non è un composto psicoattivo, è vero anche che stimola i ricettori che regolano il naturale funzionamento del sistema immunitario. Proprio in virtù delle numerose proprietà regolatrici del CBD l'azienda nutraceutica di Ariccia si è impegnata con un apposito laboratorio di ricerca e sviluppo interno, per continuare a produrre prodotti di altissimo livello richiesti da tutto il territorio nazionale ed europeo.

Oli, creme ed integratori Eusphera

Grazie al lavoro di biologi, ricercatori, medici, chimici e farmacisti, i prodotti di Eusphera sono studiati, creati e testati per combattere diverse patologie. Gli oli, le creme e gli integratori derivano dall'estrazione di CBD e vengono arricchiti con altre sostanze naturali, come per esempio olio extravergine di oliva, zenzero e curcuma, ciascuno con una specifica funzione. Possiamo trovare oli con proprietà antinfiammatorie o con effetti antidolorifici e miorilassanti; integratori per migliorare la funzionalità di ossa e articolazioni, e quelli pensati ad hoc per alleviare i dolori mestruali. E perché non aiutare i muscoli a recuperare dopo un'intensa attività fisica con la crema a base di olio di semi di canapa?

