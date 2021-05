LIBERI! 4 giugno 1944 - 4 giugno 2021: la diretta sul sito Adnkronos

31 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il prossimo 4 giugno alle 10:30 si terrà un evento online, organizzato dal Centro Studi Americani e dal Museo Storico della Liberazione, per commemorare l'anniversario della Liberazione di Roma. Al dibattito parteciperanno Sandro Portelli, Presidente del Circolo Gianni Bosio, Piero Cavallari dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi e Paolo Masini, Presidente Roma BPA e progetto Il Civico Giusto. La discussione verrà moderata da Maria Grazia Lancellotti, Vicepresidente del Museo Storico della Liberazione. Durante l'iniziativa verranno proiettate le testimonianze video del giornalista Corrado Augias e di Edward Lengley, Chief Historian at the National Medal of Honor Museum di Harlington, TX. L'evento si concluderà con la Urban Experience in collaborazione con Loquis sui luoghi della Resistenza che racconterà le gesta di Roma Città Aperta.

Potrete seguire la diretta sul sito Adnkronos al link