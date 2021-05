Calcio: Vezzali, 'c'è ritorno del pubblico e ora palla passa a Nazionale Mancini'

31 maggio 2021 a

a

a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Adesso l'orizzonte è quello dell'11 giugno, data di inizio degli Europei. La nazionale di Roberto Mancini ha un compito davvero importante, quest'anno, come non mai, la maglia azzurra diventa un simbolo. Quando ad inizio aprile abbiamo rassicurato al Uefa circa la presenza del pubblico ci siamo assunti anche un rischio ragionato. La situazione epidemiologica era ben diversa dall'attuale, ma eravamo consapevoli che la campagna di vaccinazione era sulla strada giusta e che aprire l'Olimpico sarebbe stato un segnale per tutto il paese. Adesso ci siamo e la palla passa agli azzurri". Lo ha detto Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento.