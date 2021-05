Musica: Noemi interpreta l'inedito singolo Disney 'Un nuovo inizio' (2)

31 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'arrivo del singolo 'Starting Now' ('Un Nuovo Inizio') segue il lancio di 'Storie di Coraggio e Gentilezza': un'inedita raccolta digitale di 14 nuovi racconti con protagoniste tutte le 14 Principesse e Regine Disney, pensata per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo. La raccolta digitale, arricchita da illustrazioni uniche create da vari artisti di tutto il mondo, ha segnato l'inizio della campagna globale 'Noi Principesse Sempre' volta a posizionare le Principesse e Regine Disney come ambasciatrici di coraggio e gentilezza, valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre.

Tutti i racconti e le bellissime illustrazioni che li arricchiscono possono essere scaricati, gratuitamente, dal sito di Sorrisi.com partner dell'iniziativa: https://www.sorrisi.com/cinema/disney-noi-principesse-sempre.