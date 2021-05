31 maggio 2021 a

(Adnkronos) - A fronte di 6 ingressi in terapia intensiva, i posti letto occupati in questi reparti in Lombardia scendono a 234 (-12). Gli altri pazienti Covid ricoverati si attestano a 1.051 (-25). Gli attualmente positivi nella Regione scendono ancora: sono a quota 31.497.