Arte: i batteri mangiano lo sporco e i marmi di Michelangelo tornano a splendere /Adnkronos (3)

31 maggio 2021

(Adnkronos) - Per ciascuna delle sculture michelangiolesca, illustra il "New York Times" nel suo ampio articolo, sono stati utilizzati diversi tipi di batteri: per 'mangiare' lo sporco sedimentato sui capolavori allegorici del Giorno e della Notte che svettano sul sarcofafo con i resti di Giuliano de' Medici duca di Nemours sono stati impiegati i microbi Pseudomonas stutzeri Conc11, ricavato dai rifiuti di una conceria vicino a Napoli, sia lo Rhodococcus sp. Zcont, prodotto dai terreni contaminati da gasolio a Caserta.

Per la statua del duca Giuliano de' Medici il team di scienziate e restauratrici per rimuovere lo sporco è ricorso ad una specie di maschera facciale realizzata con micro-gel di gomma xantana, uno stabilizzatore spesso presente nei dentifrici e nei cosmetici derivato dal batterio Xanthomonas campestris.