Arte: i batteri mangiano lo sporco e i marmi di Michelangelo tornano a splendere /Adnkronos

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Lo scorso autunno con le Cappelle Medicee di Firenze che operavano con orari ridotti a causa del Covid-19, scienziati e restauratori hanno completato un esperimento in gran "segreto": hanno scatenato batteri mangiatori di sporcizia sui marmi del capolavoro dell'artista, con l'obiettivo di rimuovere le macchie ostinate. "L'esperimento è riuscito", ha commentato Paola D'Agostino, direttrice dei Musei del Bargello, con i marmi bianchi che sono tornati a splendere con un restauro completamente biologico e nient'affatto aggressivo.

Lo rivela un articolo pubblicato dal "New York Times", anticipando i risultati che verranno illustrati l'8 giugno nel capoluogo toscano durante una conferenza stampa convocata dalla stessa D'Agostino e che vedrà la presenza di Monica Bietti, ex responsabile del Cappelle Medicee e direttrice dei lavori di restauro, e del team tutto al femminile di ricercatori dell'Enea e del Cnr e dei restauratori. Nell'occasione saranno illustrati i risultati degli interventi di restauro realizzati dal 2013 ad oggi. Il "New York Times" ha intervistato Bietti e D'Agostino, Daniela Manna e Marina Vincenti (restauratrici), Anna Rosa Sprocati (ricercatrice dell'Enea) e Donata Magrini (ricercatrice del Cnr).

Nel corso dei secoli lo sporco si è infiltrato nei marmi bianchi di Carrara della Sagrestia Nuova che ospita le tombe dei Medici, creando macchie profonde. Uno sporco che è stato mangiato da un batterio chiamato 'Serratia ficaria SH7', un microrganismo che si nutre di colla, olio e fosfati e che perciò è stato utilizzato come un'arma biologica per pulire, ad esempio, le superfici delle tombe di Lorenzo duca di Urbino (padre) e Alessandro duca di Firenze (figlio). Questo batterio, ha spiegato Sprocati al "New York Times", è stato ottenuto dal suolo contaminato da metalli pesanti in una minera in Sardegna. E si è rivelato preziosissimo per restituire brillantezza all'arca marmorea dopo che per secoli le sostanze di putrefazione dei cadaveri avevano 'contaminato' anche il colore del marmo.