Calcio: Leiva saluta Inzaghi, 'grazie per questi 4 anni insieme'

31 maggio 2021 a

a

a

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - "Grazie mister per questi 4 anni insieme. Mi hai aiutato dal primo giorno e insieme abbiamo vinto. In bocca lupo per la tua carriera. Voglio anche ringraziare tutto il staff che parte con te, siete una squadra bellissima. Grazie Fabio, Farris, Mario Cecchi, Riccardo Rocchini, Ferruccio e Zappala, siete persone fantastiche". Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva saluta così sui social, Simone Inzaghi, prossimo a diventare il nuovo allenatore dell'Inter dopo quattro anni insieme in biancoceleste.