Turismo: Tourism Ireland, pronti per riaccogliere visitatori internazionali

Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L'adozione da parte dell'Irlanda del nuovo Digital Covid Certificate (conosciuto anche come Green Pass) messo a punto dall'Unione europea consentirà viaggi più fluidi tra gli stati membri dell'Ue. Questa rappresenta un'ottima notizia per tutta la filiera turistica e della ricettività. L'Irlanda aderirà al programma dal 19 luglio, il che significa che i viaggiatori membri dell'Unione europea muniti di pass che attesterà o l'avvenuto vaccino, o un test negativo al Covid-19 o la guarigione dal Covid-19 avvenuta negli ultimi 6 mesi, potranno visitare l'Irlanda senza necessità di ulteriori test o della quarantena". Ad affermarlo Tourism Ireland, che accoglie anche con favore l'impegno di estendere il Digital Covid Certificate (Green Pass) ai visitatori vaccinati di altri paesi extra Ue, tra cui la Gran Bretagna e il Nord America.

Tourism Ireland e l'industria turistica hanno, inoltre, pianificato attivamente il riavvio dei viaggi internazionali e si apprestano a lanciare un'importante campagna promozionale per stimolare la ripresa dei flussi internazionali e dare il benvenuto ai tutti i visitatori. L'industria turistica irlandese si sta preparando per garantire ai visitatori una perfetta vacanza già dai prossimi mesi del 2021. La salute e la sicurezza di tutti i visitatori saranno la priorità, assicurando la loro sicurezza e il tipico benvenuto irlandese.

Niall Gibbons, Ceo di Tourism Ireland, ha commentato: "L'annuncio è un passo estremamente gradito e importante per tutta la nostra industria turistica e per i turisti affinché già da quest'anno si torni a visitare l'Irlanda. Per la prima volta dopo molti mesi, possiamo guardare al futuro con ottimismo. La nostra ricerca di mercato ha evidenziato che nei mercati d'oltremare il desiderio di poter tornare sull'isola d'Irlanda il prima possibile è presente e molto forte. Siamo anche consapevoli, tuttavia, che ci sarà una grande concorrenza nel settore: ogni meta turistica in tutto il mondo ha subito l'impatto del Covid-19 e si attiverà per recuperare le perdite subite. La nostra campagna di lancio dovrà quindi essere molto incisiva, emergere e stimolare immediatamente il desiderio di visitare l'Irlanda. Tutti noi di Tourism Ireland aspettiamo solo di riprendere pienamente le diverse attività per promuovere in tutto il mondo l'Irlanda quale destinazione sicura, accogliente e assolutamente da visitare. Nei prossimi mesi, lavoreremo a pieno ritmo, con tutti i nostri partner, per riattivare ogni ambito del nostro turismo. Il nostro messaggio è che non vediamo l'ora di 'stendere il nostro tappeto verde' e dare il benvenuto ai nostri visitatori stranieri".