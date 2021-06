Trovaprezzi.it, +303% ricerche on line montature da vista in un anno

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Labitalia) - Durante l'anno del Covid la situazione del mercato italiano online legato all'eyewear segna un trend nettamente positivo. A dirlo Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che ha dedicato uno speciale al mondo degli occhiali e dei supporti per la vista per analizzare l'andamento del settore nel web. Lo studio prende in esame le ricerche effettuate negli ultimi dodici mesi nelle categorie lenti a contatto, liquidi e soluzioni, montature da vista e occhiali da sole, mettendole a confronto con i dodici mesi precedenti. Su Trovaprezzi.it le montature da vista hanno registrato un aumento di ricerche del 303% nel mese di giugno 2020 (rispetto al giugno 2019) e del 238% nel mese seguente, con una crescita elevata durante tutto il periodo preso in considerazione. Stessa sorte per la categoria liquidi e soluzioni che ha visto la crescita maggiore a maggio 2020 (+125%) e a ottobre 2020 (+118%).

Nemmeno gli occhiali da sole hanno registrato significativi cali di interesse rispetto all'anno precedente: le punte più alte della crescita si sono raggiunte a novembre 2020 (+81% di ricerche) e a marzo 2021 (+58%). Di contro, la categoria dedicata alle lenti a contatto ha subito un calo rilevante durante tutti i mesi; ad incidere probabilmente è stata la preferenza per gli occhiali da vista, più comodi da utilizzare in casa durante i mesi di smartworking. Analizzando l'interesse di ricerca degli utenti durante gli ultimi 12 mesi, si nota un trend abbastanza stabile per le lenti a contatto (luglio è stato il mese con il numero massimo di ricerche, mentre l'interesse minimo è stato rilevato a dicembre). Le montature da vista, invece, sono state più ricercate nei mesi invernali (con un forte interesse a novembre e durante i saldi) e meno nel periodo estivo. Al contrario, gli occhiali da sole hanno avuto più appeal durante la stagione estiva (massimo interesse a luglio) a discapito dei mesi autunnali (minimo interesse ad ottobre).

Dall'inizio del 2021 i principali acquirenti di occhiali da sole sul web sono stati gli uomini (59% delle ricerche); le donne invece sono state più attive nella ricerca di montature da vista (67% contro il 33% dei maschi). Da un punto di vista anagrafico emerge che l'interesse per gli occhiali da sole accomuna tutte le fasce d'età. Gli utenti più attivi sul web hanno tra i 25 e i 44 anni (53,5% delle ricerche), seguiti della fascia più matura degli over 55 (17,7%) e dai più giovani (18 e i 24 anni) con il 17,4%. Inversione di tendenza, invece, per gli acquisti online di montature da vista: il 37% delle ricerche proviene da over65, seguiti dagli utenti con età compresa tra i 55 e 64 anni (20,7%) e dalla fascia 35-44 anni (20,4%).

Ray-Ban Aviator Classic, Oakley Sutro e Ray-Ban Justin sono gli occhiali da sole più in voga su Trovaprezzi.it. Analizzando l'andamento dei prezzi migliori di questi prodotti, il periodo più favorevole per l'acquisto degli Aviator Classic è stato durante i mesi invernali.

Marzo 2021 invece è stato il mese più conveniente per i Justin, il cui prezzo è stato costante nei restanti mesi dell'anno. La spesa da sostenere per un paio di Oakley si è ridotta a gennaio e febbraio 2021, in occasione dei saldi invernali.