ASSITECA, un nuovo logo per guardare al futuro

(Adnkronos) -

Milano, 1 giugno 2021 - ASSITECA, il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo, presenta il suo nuovo marchio: un cambiamento importante che conferma quanto l'azienda sia orientata a guardare sempre lontano e a investire nel futuro.

Il logo ha negli anni accompagnato la costante crescita di ASSITECA raccontandone i principi fondanti: indipendenza, professionalità, trasparenza, efficienza e innovazione.

Dal 2017 il payoff ‘Consultative Broker' ne ha comunicato l'importante passaggio dal brokeraggio puro a un approccio consulenziale funzionale alla gestione integrata dei rischi.

“Ci apprestiamo a celebrare il nostro 40° anniversario” - dichiara Luciano Lucca, Presidente e fondatore di ASSITECA - “e abbiamo deciso di cambiare il nostro logo per rappresentare al meglio i valori identitari e la visione prospettica che ci caratterizzano”.

“Questo lavoro di rebranding, realizzato da un noto designer italiano,” - sottolinea Dario Zerboni, Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali di ASSITECA - “rappresenta l'inizio di un importante percorso comunicazionale che garantirà al nostro Gruppo un più coerente ed efficace posizionamento”.

COME NASCE E COSA RAPPRESENTA IL NUOVO LOGO ASSITECA

Il pittogramma, una lettera A dalla forma morbida e rassicurante, è stato ispirato dalla centralità del Capitale Umano - valore primario di ASSITECA - e costruito attorno a questa iconografia.

Da qui, il segno grafico assume anche altri significati: in particolare rappresenta una freccia, per sottolineare l'orientamento alla crescita e all'innovazione dell'azienda. Il carattere del nome è stato appositamente disegnato per essere unico e armonizzarsi al meglio con il pittogramma.

La progettazione del logo porta la firma del designer Marco Tortoioli Ricci, fondatore di B.C.P.T. Associati e Presidente dell'AIAP - Associazione nazionale design della comunicazione visiva.

ASSITECA è il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo. Realtà nata nel 1982 e quotata a Piazza Affari dal 2015, conta oggi oltre 700 persone.

ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, l'attività tradizionale di brokeraggio è arricchita da specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l'offerta di soluzioni assicurative attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione.

Presenza geografica: Opera in 100 Paesi nel mondo grazie a partnership internazionali ed è presente con 20 sedi in Italia, 2 in Spagna (Barcellona e Madrid) e 1 in Svizzera (Lugano).

Divisioni Specialistiche: Agricoltura, Affinity & Small Business, Cauzioni e Fidejussioni, Crediti Commerciali, Costruzioni e Infrastrutture, Employee Benefits & Welfare, Energie Rinnovabili, Enti Pubblici, Insurtech, Internazionale, Motor, Sanità, Tecnica, Trasporti.

ASSITECA pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del cliente nel rispetto di codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del Sistema Qualità, l'adozione del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico, il Rating di Legalità e il Report di Sostenibilità.