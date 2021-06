Mafia: figlio caposcorta Falcone, 'Scarcerazione Brusca? Paese è sceso a patti con un criminale' (2)

01 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Mi auguro solamente - dice ancora Giovanni Montinaro - che Brusca venga mandato lontano, lontano dalla mia Sicilia, per sfregio ai siciliani, troppo spesso carenti di coraggio, andrebbe portato qui, d'altronde se non scendono in piazza per una cosa del genere significa che si adatterebbero a convivere con questo subumano. Ma questo non dovrà accadere, perché fra tutti questi siciliani, ci siamo noi, che lo siamo per adozione, ma siamo comunque più siciliani di tutti gli altri, perché questa terra si è macchiata del sangue del mio sangue, perché questa terra è terra di lotta anche grazie a mio padre".

"Lui, mio padre, starà ridendo, ha sempre fatto buon viso a cattivo gioco - ribadisce ancora Giovanni Montinaro - ma quando ci rincontreremo gli chiederò scusa per certe mancanze, perché io sono parte dello Stato e accetto che il paese mantenga la parola, ci dovevamo accertare che il nemico facesse lo stesso...". (di Elvira Terranova)