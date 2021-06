Mafia: madre bimbo sciolto nell'acido, 'Brusca? Non possiamo accettare tutto questo'

01 giugno 2021 a

a

a

Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - "Rispettiamo chiaramente le decisioni dell'autorità giudiziaria, ma come mamma di Giuseppe, insieme con mio figlio Nicola, non possiamo assolutamente accettare tutto questo". Sono le parole che Franca Castellese, la madre del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambini rapito e sciolto nell'acido, affida all'Adnkronos attraverso la sua legale, l'avvocato Monica Genovese. Di più non vuole dire mamma Franca. Il figlio Giuseppe venne prima strangolato e poi sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di prigionia, per 'punire' il marito Santino Di Matteo che aveva deciso di collaborare con la giustizia. Oltre 40 mafiosi sono stati condannati per questo orribile omicidio, tra i quali l'ex boss Giovanni Brusca, che strangolò con le sue mani il bambino che aveva visto crescere.

Giuseppe Di Matteo venne rapito a 12 anni il 23 novembre del 1993 da un commando di mafiosi travestiti da poliziotti della Dia, mentre era al maneggio, la sua grande passione. I finti poliziotti gli dissero che lo avrebbero portato dal padre, che era stato trasferito in una località protetta dopo la decisione di collaborare con la giustizia.

"All'inizio urlava: 'papa' mio, amore mio'", ha raccontato in aula il pentito Gaspare Spatuzza, chiedendo perdono. "Poi l'abbiamo legato come un animale e l'abbiamo lasciato nel cassone. Lui piangeva, siamo tornati indietro perché ci è uscita fuori quel poco di umanità che ancora avevamo", ha raccontato Spatuzza. "Il bimbo ci chiamò dicendo che doveva andare in bagno ma non era vero. Aveva solo paura. Allora tornammo indietro per rassicurarlo e gli dicemmo che ci saremmo rivisti all'indomani, invece non lo rivedemmo mai più". Il piccolo venne portato in giro per la Sicilia, in diversi luoghi. Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Poi, quando i boss capirono che il padre, Santino Di Matteo, non avrebbe mai ritrattato, lo uccisero. Indebolito dalla lunga prigionia Giuseppe morì subito. Prima gli strinsero una corda attorno al collo, poi lo sciolsero nell'acido.