Savoia: il sindaco, 'Il duca Amedeo era benvoluto e stimato dai suoi concittadini'**

Arezzo, 1 giu. - (Adnkronos) - "Era una persona estremamente distinta e al tempo stesso semplice e dotata di una profonda ricchezza interiore". Così, parlando all'Adnkronos Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi (Arezzo), ricorda il suo più illustre concittadino, il duca Amedeo di Savoia-Aosta, scomparso la notte scorsa all'ospedale di Arezzo, per un infarto, all'età di 77 anni. "Il duca era benvoluto e stimato da tutti i nostri cittadini, godeva del massimo rispetto, non tanto per il titolo nobiliare che poteva vantare, ma per il suo stile. Alla sua famiglia le più sentite e sincere condoglianze della nostra Amministrazione Comunale", aggiunge il sindaco.

Dopo aver venduto alla famiglia fiorentina dei Ferragamo, proprietaria della casa di moda Salvatore Ferragamo, la tenuta del Borro, nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), una ventina di anni fa il principe Amedeo si era trasferito di pochi chilometri, nel comune confinante, appunto, quello di Castiglion Fibocchi, vivendo nella villa storica di Meliciano, immersa nella campagna. "Il duca veniva spesso nel nostro borgo - racconta il sindaco Ermini - e faceva una vita tranquilla, andando regolarmente al supermercato o in farmacia. Spesso lo si poteva incontrare anche in chiesa, in particolare nella parrocchia di Meliciano dove si recava per la messa".