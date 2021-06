Covid: Mattarella, 'Paese è rimasto unito, grazie a cittadini per senso civico e rispetto regole'

01 giugno 2021 a

a

a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Se ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro, è soprattutto grazie alla ricchezza di risorse che il Paese ha saputo trovare o riscoprire e all'apporto unitario che ciascuno, non senza sacrificio, ha offerto. La mia gratitudine va a ciascun cittadino che, con il proprio senso civico e il rispetto delle regole, ha dato il suo personale contributo alla lotta contro il virus". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai Prefetti in occasione della Festa del 2 giugno.

"Il mio pensiero, in particolare, è per gli anziani e i giovani, radici e futuro della Nazione, che hanno subito in modo rilevante, nei propri percorsi di vita, l'impatto della crisi", sottolinea ancora il Capo dello Stato.