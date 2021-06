Mostre: Milano, a Gallerie d'Italia 'Painting is back', pittura in Italia negli anni Ottanta

01 giugno 2021 a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Apre domani alle Gallerie d'Italia, il museo di Intesa Sanpaolo a Milano, la mostra ‘Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia'. La mostra, aperta fino al 3 ottobre prossimo, propone una prima indagine sui protagonisti di quel decennio. “Siamo lieti di aprire al pubblico delle Gallerie d'Italia la mostra 'Painting is back', una affascinante rassegna che presenta la pittura degli anni Ottanta in Italia, accostando a capolavori di proprietà di Intesa Sanpaolo importanti opere di altre prestigiose collezioni", ha spiegato Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo.

"In molte occasioni la nostra banca ha ribadito con fermezza la convinzione che il patrimonio culturale e artistico possa essere una leva preziosa per avviare la rinascita del Paese. La nuova mostra, nel tempo difficile che ancora stiamo vivendo, è dedicata proprio a una stagione dell'arte italiana che trasmette un segnale di fiducia nel futuro. Intesa Sanpaolo, consapevole dell'importanza della missione civile affidata alle istituzioni museali, ha intensificato il proprio impegno nel rafforzare il ruolo delle Gallerie d'Italia come luoghi destinati a favorire la crescita sociale e culturale delle nostre comunità", ha continuato.

La mostra prende avvio con opere fra il 1977 e il 1980 di Gino De Dominicis, Luigi Ontani e Mimmo Paladino, fino alla riproposizione di una video-istallazione del 1984, 'Il nuotatore (va troppo spesso ad Heidelberg)', di Studio Azzurro. Nella mostra si confrontano opere di Sandro Chia come il 'Pittore' del 1978 e dipinti di Mimmo Germanà insieme ad Ernesto Tatafiore. Francesco Clemente presenta opere come il 'Senza titolo' del 1980 della Collezione Intesa Sanpaolo e si possono ammirare anche lavori di Nicola De Maria, Aldo Spoldi ed Enzo Cucchi. Ad Enrico Baj la mostra dedica un'intera sala costruita su quattro dipinti di collezione Intesa Sanpaolo, realizzati tra gli anni Cinquanta e Sessanta.