Dl sostegni bis: Confedilizia, 'cancellare Imu 2021 a vittime blocco sfratti, vanno aiutati'

01 giugno 2021 a

a

a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Siamo sconcertati dal fatto che in questo provvedimento non sia stato rispettato un impegno assunto dal governo e che non si sia intervenuto con un risarcimento o con uno sgravio fiscale per venire in aiuto alle vittime del blocco degli sfratti, ossia le famiglie". Ad affermarlo è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa nel corso della sua audizione in Commissione Bilancio della Camera sul dl Sostegno bis.

"Ci saremmo aspettati una qualche forma di aiuto così come era stato annunciato. Invece non c'è né un risarcimento né uno sgravio fiscale e qualcosa che sconcerta. Persone che hanno difficoltà economiche, che non hanno disponibilità del bene devono pagare le spese del mantenimento del bene". Proprio per questo, sottolinea Spaziani Testa, "la nostra proposta al Parlamento è di cancellare almeno l'Imu 2021".

Nel corso della sua audizione il presidente di Confedilizia spiega il suo apprezzamento per il credito d'imposta per gli affitti commerciali che "è la misura che serviva. In realtà serviva anche prima. E' sicuramente una boccata d'ossigeno per tante situazioni recuperabili". Inoltre, aggiunge, "confidiamo che questo credito d'imposta possa essere rafforzato con uno o due mensilità, in Parlamento".