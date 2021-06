Formazione: Quojobis, corso gratuito a Chivasso per il settore Automotive

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Labitalia) - Quojobis, in collaborazione con un' importante azienda del settore automotive, organizza a Chivasso (To) un corso di formazione gratuito della durata di 160 ore per quattro settimane, riservato a 20 neodiplomati degli Istituti Tecnici. I temi affrontati nel corso riguarderanno: Tecniche base di saldatura; Lettura del disegno meccanico; Utilizzo di macchine utensili a controllo numerico; Tecniche di lavorazione meccaniche

Per accedere al corso che avrà luogo dal lunedì al venerdì sono richiesti il diploma di scuola media superiore ad indirizzo industriale, meccanico, elettrico; passione per le lavorazioni meccaniche; disponibilità a seguire il corso full-time. L'occasione è importante perché l'azienda offre alle migliori risorse un contratto di somministrazione a tempo determinato con concretissime possibilità di inserimento in azienda.

Tutti coloro che sono interessati possono candidarsi direttamente sul sito www.quojobis.it nella sezione TrovaLavoro.