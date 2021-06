Calcio: Laporta, 'con Koeman momento di analisi e riflessione'

01 giugno 2021 a

Barcellona, 1 giu. - (Adnkronos) - "Tra di noi c'è una comunicazione molto fluida, siamo in un momento di analisi e riflessione". Lo dice il presidente del Barcellona, Joan Laporta, in merito al futuro del tecnico Ronald Koeman. "Sono molto a mio agio con lui e spero che la cosa sia reciproca -aggiunge Laporta nel corso della presentazione di Eric Garcia-. C'erano alcuni punti che ho voluto chiarire, stiamo lavorando, abbiamo valutato anche gli aspetti che non hanno funzionato nella scorsa stagione. Vedremo alla fine dei nostri colloqui, speriamo che tutto vada al meglio per il Barcellona".