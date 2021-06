TCG Process amplia la presenza in UE, aggiungendo la filiale italiana

01 giugno 2021 a

a

a

Incarica gli esperti di process automation Luigi Petucco e Andrea Cunegatti

BAAR, Svizzera e VERONA, Italia, 1 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Forte del successo delle recenti espansioni, TCG Process ha selezionato Luigi Petucco e Andrea Cunegatti per guidare la crescita in Italia. Luigi nel ruolo di responsabile commerciale ed Andrea in quello tecnico. Assieme portano 40 anni di esperienza nella trasformazione digitale in Italia.

TCG Process, con sede in Svizzera, dal 2019 investe nella propria espansione strategica. La crescita di clienti e partner in Europa ha reso necessaria anche una presenza in Italia.

"Il mercato italiano per noi è strategico, ma particolarmente complesso. Per molti anni, Luigi e Andrea sono stati coinvolti con tecnologie di automazione dei processi aziendali, inclusa l'acquisizione e l'elaborazione intelligente di documenti. Entrambi sono consulenti che godono della fiducia del mercato", ha affermato Arnold von Büren, fondatore e CEO di TCG Process.

"TCG Process ha investito molto nella sua piattaforma di automazione di processi aziendali ed è un entusiasmante nuovo player per il mercato italiano. La facilità d'uso, l'estensibilità e la scalabilità della piattaforma significano una migliore automazione per i clienti e sono lieto di portare questa piattaforma in Italia. Coinvolgere partner interessati, BPO e SSC sarà la chiave per aiutare le nostre imprese ad adottare l'Hyperautomation", ha affermato Luigi Petucco.

Informazioni su TCG Process

TCG Process è una multinazionale che aiuta le aziende ad automatizzare processi mission-critical con la sua piattaforma DocProStar. La tecnologia digitalizza e automatizza processi complessi di imprese, istituti finanziari, assicurazioni, sanità, pubblica amministrazione e BPO/SSO. TCG Process commercializza soluzioni a clienti e partner, nei 5 continenti.

Informazioni sulla piattaforma di TCG Process

DocProStar di TCG Process combina digitalizzazione e intelligent document processing (IDP) per offrire automazione dei processi in modo semplice e rapido. TCG Process fornisce una piattaforma moderna, robusta e altamente scalabile, che combina efficacemente i propri robot, la revisione utente, l'intelligenza artificiale (AI) e altre tecnologie avanzate. La compliance è integrata e i tempi di implementazione sono ridotti grazie all'approccio no-code e al deployment diversificabile (cloud privato o pubblico, on-premise). Le organizzazioni possono ridurre costi e rischi, accelerando i processi ed offrendo maggiore valore a clienti e partner commerciali.