Covid: in Lombardia 461 nuovi casi (1,2%), ancora in calo ricoveri in terapie intensive**

Milano, 1 giu.(Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 35.716 tamponi effettuati, sono 461 i nuovi casi positivi (1,2%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14). I guariti/dimessi sono 807. Questi i principali dati contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione Lombardia.

Nel dettaglio, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 35.716 (di cui 19.014 molecolari e 16.702 antigenici), che portano il totale complessivo a 10.710.940.

Dei 461 nuovi casi positivi, 33 sono 'debolmente positivi', i pazienti guariti/dimessi sono in totale 770.816 (+807), di cui 3.103 dimessi e 767.713 guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-14), quelli ricoverati non in terapia intensiva: 1.073 (+22). I decessi, in totale, ammontano a 33.620 (+9).