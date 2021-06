01 giugno 2021 a

a

a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - I candidati del centrodestra per le grandi città al voto? "Li troviamo a breve, dovremo darci un limite perché poi si vota. Per fortuna le persone che si fanno avanti non mancano. Se stiamo litigando nel centrodestra? Mai. Uniti, graniti e compatti e vincenti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Metropolis su Repubblica.it.