Pil: Prodi, 'potenzialità ripresa ma anche grandissimi problemi'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo degli aspetti positivi e altri negativi. La situazione non è certo bella, abbiamo avuto mesi tragici, perdita di lavoro e così via. Negli ultimi tempi si sono spostate tutte le previsioni mondiali, americane ed europee e quindi anche quelle italiane. Siamo in una situazione di passaggio in cui dovrebbe cominciare la ripresa, sia chiaro: se non succedono problemi sanitari, perché finora il su e giù dell'economia è stato guidato assolutamente dagli alti e bassi della pandemia". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite 'DiMartedì', su La7.

Per Prodi ci sono "delle grandi potenzialità, ma anche tantissimi problemi". "La ripresa è possibile - osserva - ci sono 1.800 miliardi di liquidi in banca, il problema è riorganizzare le strutture produttive, fare gli investimenti, far partire l'economia e non far fare semplicemente un balzo in avanti ai consumi".