Comunali: Meloni, martedì chiudiamo, a alleati chiedo non perdere altro tempo'**

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Gli alleati hanno chiesto altro tempo, ma martedì chiudiamo. L'unica cosa che non si può fare e perdere altro tempo ed è questo che chiedo agli alleati. Bisogna fare chiaramente tutte le verifiche" sulle candidature a sindaco nelle grandi città, focus su Roma e Milano, "capire competenze e visioni. Io ho dato la massima disponibilità, sono disponibile a parlare di tutto ma voglio vincere e per vincere bisogna fare la campagna elettorale". Così Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta.

Su Roma, "Michetti è il mio candidato, non è un candidato di Fratelli d'Italia, sicuramente il profilo della professoressa Matone è estremamente interessante. Si è scelto ancora una volta di confermare la scelta di candidati civici, di fatto non si è ancora deciso perché alcuni alleati non hanno ancora avuto modo di confrontarsi con Michetti. Lui è uno che risolve i problemi ai sindaci, molto competente, sa dove mettere le mani. Quindi in una macchina amministrativa come Roma, dove per 5 anni giri a vuoto -chiedi a Virginia Raggi- allora una persona così, con una capacità straordinaria...". "Poi - aggiunge - è un professore, non ha una popolarità altissima ma partecipa a una trasmissione radiofonica e la sua candidatura è partita dal basso".