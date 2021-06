Covid: Meloni, 'blocco licenziamenti non risolve, giovedì lo dirò a Draghi'

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Il blocco dei licenziamenti, per paradosso, è un problema secondario. Il problema principale è che oggi il 40% delle aziende italiane rischia di chiudere e se chiudono, il blocco dei licenziamenti non ci salverà, perché la gente andrà a casa lo stesso. Il problema, e lo dirò a Draghi giovedì, lo risolviamo immaginando che lo Stato trovi delle formule per premiare gli imprenditori che in questa fase non chiudono". Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta su Rai1.