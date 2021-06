Calcio: Gravina, 'questa Nazionale è una grande famiglia'

01 giugno 2021 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Sono dei ragazzi e delle ragazze straordinari, hanno la capacità di dimostrare in campo il loro valore tecnico, ma hanno anche la capacità di far esplodere la loro sensibilità verso chi ha bisogno di aiuto. Sono davvero orgoglioso di essere il presidente di questo Club Italia e credo che questa sera hanno anche dimostrato il senso di questo valore, non solo legato alla competizione sportiva, questa sera qui c'è una grande famiglia". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la trasmissione “Notte azzurra” su Rai1.