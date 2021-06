2 giugno: Giani, 'Oggi sia una rinascita come 75 anni fa'

02 giugno 2021 a

a

a

Firenze, 2 giu. - (Adnkronos) - "È tempo di avvicinarsi. Non di allontanarsi. È tempo di riunirsi. Non di dividersi. E di ritrovarsi insieme dalla stessa parte della storia. Dalla parte dei diritti e delle libertà. Perché il 2 giugno 1946, proprio scegliendo la Repubblica sulla Monarchia e votando la Costituente dopo un ventennio senza elezioni, iniziò la ripresa e il rilancio del Paese. Che oggi sia una nuova rinascita, allora". Lo afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook.