Ex Ilva: Bernini, 'stop mette a rischio anche fondi europei'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Dopo la sentenza di primo grado sull'ex Ilva sta riprendendo fiato l'astrusa teoria secondo cui all'Italia non serve fare acciaio, perché in giro ce n'è troppo e costa poco. È il classico rovesciamento della realtà di chi vorrebbe trasformare lo stabilimento di Taranto in un parco giochi e magari importare l'acciaio dalla Cina proprio in un momento strategico per la siderurgia con la domanda in crescita e la produzione bloccata che sta facendo schizzare i prezzi alle stelle. Ma fermare l'ex Ilva significherebbe non solo impedire il processo di riconversione attraverso l'alimentazione a idrogeno prevista nel Pnrr, ma anche mettere a rischio gli stessi fondi europei”. Lo afferma in una nota la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.