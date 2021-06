Rai: Morelli, 'su sede Milano tragedia nel Pd'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Sulla vicenda dello spostamento della sede Rai milanese da via Mecenate al Portello stiamo assistendo a una tragedia in casa Pd che dimostra disinteresse per il bene pubblico". Lo afferma Alessandro Morelli, della Lega, viceministro alle Infrastrutture. "Mentre l'ex segretario Zingaretti -aggiunge- afferma di voler difendere il proprio territorio svela di disinteressarsi dell'azienda del Servizio pubblico che dall'operazione avrà un risparmio economico importante. Progetto totalmente meneghino e per questo incomprensibile da chi vorrebbe Tele Tevere".

"Sala invece sminuisce l'operazione a semplice spostamento di studi per non disturbare troppo il manovratore romano che detta la linea o forse non sapendo che, grazie al lavoro di chi ha veramente a cuore l'azienda e Milano, allo spostamento si affiancherà anche il canale in inglese e il progetto web. Zero attenzione per i soldi pubblici -conclude Morelli- e scarsa volontà di difendere un progetto sul quale abbiamo lavorato tanto in questi anni: ulteriore conferma che il Pd fa male a Milano".