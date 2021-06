02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "No, sì, no... Ieri forse, oggi no. Ennesimo voltafaccia di Matteo Salvini sui licenziamenti. Ricordarsene, quando si racconta la Lega come il partito che difende i lavoratori (che la sinistra avrebbe dimenticato). E buona Festa della Repubblica. Fondata sul lavoro”. Lo scrive su Twitter Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico.