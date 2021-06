2 giugno: Malpezzi, 'giorno di speranza per ripartire come nel dopoguerra'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno di rinascita per il Paese. Un giorno di speranza da cui ripartire tutti insieme come nel dopoguerra. Per la ricostruzione dobbiamo mettere al centro donne e giovani che sono quelli che hanno patito di più gli effetti della pandemia, partendo dall'articolo 3 della nostra Costituzione: è compito delle istituzioni rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà, l'uguaglianza e la partecipazione piena di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale”. Lo ha affermato la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno", su Raiuno.